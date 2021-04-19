ريال مدريد يجدد اهتمامه بنجم مانشستر سيتي





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني جدد اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وألمحت صحيفة Daily Star Sunday البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإنجليزي رحيم سترلينج في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي علماً بأن عقد النجم الإنجليزي الحالي مع السيتزنز ينتهي في صيف 2023.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد جدد إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع ستيرلينج البالغ من العمر 26 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سترلينج كافح في الأسابيع الماضية من أجل الدخول في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث تراجع دور النجم الإنجليزي مع السيتزنز بشكل ملحوظ.