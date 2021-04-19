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نجم الزمالك السابق: امتى هنكسب الأهلي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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تسائل طارق السيد نجم الزمالك السابق عن موعد فوز ناديه على النادي الاهلي في الفترة القادمة.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج الماتش "انا من قبل المباراة وانا مرعوب".

وتابع " كنت مرعوب من قبل المباراة بسبب الكلام ان الأهلي ناقص والزمالك كامل، مباريات القمة بتتلعب في الملعب، اللعيبة كانت متطمنة ان في غيابات في الأهلي".

وأضاف "فانلة الزمالك تقيل على لعيبة كتير في الزمالك، جمهور الزمالك زهق وتعب".

وواصل طارق السيد "الفريق مجاش الاستاد في الشوط الأول.. في ظل الغيابات دي ومكسبتش.. أمال هتكسب الأهلي امتى؟".

واختتم طارق السيد حديثه قائلا "حل الزمالك هي اقامة انتخابات، بالشكل ده مش هناخد بطولات".

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