نجم الزمالك يهاجم بن شرقي عقب الخسارة على يد الأهلي









هاجم طارق السيد نجم الزمالك السابق لاعبي ناديه عقب الخسارة أمام الاهلي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري مساء اليوم الأحد.





وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج الماتش " كارتيرون بيناقد نفسه في التصريحات، ازاي بيقول اننا كنا الأفضل في الشوط الثاني وبيقول ان اللعيبة كانت معاقين، انا مش فاهم تصريحاته".





وتابع " لعيبة الزمالك بتتكلم في الفلوس وبس، هاتوا بطولات الأول، انا مش مصدق الجيل ده، المفروض انهم محسوبين عليهم من أفضل أجيال الزمالك، الزمالك نادي بطولات، قارن الجيل بغيره بالبطولات مش بالمهارات الفردية.



