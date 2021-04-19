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زكي عبد الفتاح: جنش المسؤول عن هدفي الأهلي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، أن جنش يتحمل هدفي الأهلي في الزمالك. 

وقال زكي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "جنش المسؤول عن هدفي الأهلي كان من الطبيعي أن يتصدى للهدف الأو، كذلك الهدف الثاني التسديدة كانت بمنتصف المرمى، كان من المفترض أن يتصدى للهدفين".

وأكمل: "مقتنع بـ علي لطفي، استدعيته لثلاثة معسكرات مع منتخب مصر وأعلم أن إمكانياته جيدة".

وأتم: "علي لطفي قادر على منافسة محمد الشناوي، وتصديه لركلة الجزاء كانت سببا لكي يظهر بشكل جيد والجماهير تشيد به".

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