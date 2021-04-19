زكي عبد الفتاح: جنش المسؤول عن هدفي الأهلي









أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، أن جنش يتحمل هدفي الأهلي في الزمالك.





وقال زكي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "جنش المسؤول عن هدفي الأهلي كان من الطبيعي أن يتصدى للهدف الأو، كذلك الهدف الثاني التسديدة كانت بمنتصف المرمى، كان من المفترض أن يتصدى للهدفين".





وأكمل: "مقتنع بـ علي لطفي، استدعيته لثلاثة معسكرات مع منتخب مصر وأعلم أن إمكانياته جيدة".



