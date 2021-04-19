محمد شريف يكشف أهمية الفوز على الزمالك

أعرب محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اعلى الزمالك في مباراة اليوم وتسجيله هدفي الفوز باللقاء.





وأكد شريف أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، والفوز الذي حققه الفريق خطوة في مشوار الحفاظ على بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق سيغلق صفحة مباراة القمة للتركيز في المواجهات الصعبة المقبلة، لمواصلة مسيرة الفوز.





وأشار إلى أن الفريق حاول الحفاظ على التقدم خلال الشوط الثاني، وهو ما سبب التراجع في بعض الفترات، ولكن في النهاية الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة في البطولة.





وأضاف: «الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن يستمر التقدم وحصد النقاط في سباق الدوري».



