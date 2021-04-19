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مروان محسن يكشف سر الفوز بالقمة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري.

وقال مروان إن لاعبي الأهلي قدموا مستوى مميزًا خلال اللقاء أمام منافس قوي، والجميع كان في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أنه بالرغم من وجود عدد من الإصابات في صفوف الأهلي، فإن جميع اللاعبين كان لديهم رغبة كبيرة في الفوز وإسعاد الجماهير ولم يتأثر الفريق بالغيابات، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ووجه مروان محسن التهنئة إلى جماهير الأهلي على الفوز، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الاستمرار في الانتصارات.

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