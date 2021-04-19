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ملخص تصريحات موسيماني عقب الفوز على الزمالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بالفوز على الزمالك ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم. 

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك إن مباريات القمة دائمًا ما تشهد حماسًا وندية بين الفريقين، ولكن نجحنا في تحقيق هدفنا بحصد نقاط الفوز. 

وأضاف: «الحمد لله كسبنا المباراة وتحكمنا في مجريات اللعب وتحديدًا في أول ٢٠ دقيقة، بعد أن فرضنا أسلوبنا ونفذنا خطتنا بشكل جيد جدا». 

وأشار إلى أن الأهلي تفوق اليوم على منافس قوي يمتلك مديرا فنيا على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولكن لاعبي الأهلي كان لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.

وشدد موسيماني على أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي هو رجل المباراة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يشكُ من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرًا واقعًا، نتعامل معه، وجاهزون دائمًا لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة في جميع لاعبي فريقي. 

وقال موسيماني إنه يكن كل تقدير للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، نافيًا وجود أي مشادة كلامية بينهما خلال أحداث اللقاء. 

وأضاف أن الأهلي نجح في التعامل مع ظروف الغيابات التي تعرض لها قبل مباراة اليوم، بدليل أنه دفع بوليد سليمان في الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، من أجل التعامل مع أزمة الغيابات. 

وقال موسيماني إن الأهلي افتقد اليوم العديد من العناصر المهمة مثل علي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي ومحمود وحيد وغيرهم، ولكن وفقًا للمعطيات التي كنا نمتلكها نجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشوار الدفاع عن اللقب.

وأشار إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف لاعب الفريق سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، مشددًا على أنه يستهدف دائمًا قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات على كل المستويات. 

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يعاني من تلاحم المباريات وغياب الراحة السلبية بين المواسم، وكلها أمور تقود إلى الإصابات، وهو ما يؤثر على مستقبل المنتخب الوطني في ظل تلاحم المباريات، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيا أن يخوض اللاعبون ٤ مواسم متواصلة دون الحصول على راحة.

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