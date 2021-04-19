Advertisements

مدرب الأهلي: الشخصية هي من حسمت القمة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الزمالك بهدف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



وقال عقب نهاية المباراة :"اللاعبون كانوا رجالا وهذه هي شخصية النادي الأهلي ولم نتحدث في أي مرة عن كثرة الإصابات"


وأضاف :"أظهرتا شخصيتنا في اللقاء ونجحنا في الحصول بالنقاط الثلاقث ونتمنى أن يكرمنا الله في الفترة المقبلة".


وتابع :"حققنا الفوز في مباراة هامة ولكن هي مجرد خطوة فقط في البطولة ولا يزال أمامنا الكثير في الفترة المقبلة فالفريق لا يزال أمامه الكثير من المباريات الهامة".

أخبار تهمك

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة جديدة من ميسي تؤكد بقاؤه مع برشلونة .. تعرف عليها

منذ ساعة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر