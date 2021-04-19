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مدرب الأهلي: الشخصية هي من حسمت القمة
الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:46 ص
علي نبوي
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عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الزمالك بهدف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال عقب نهاية المباراة :"اللاعبون كانوا رجالا وهذه هي شخصية النادي الأهلي ولم نتحدث في أي مرة عن كثرة الإصابات"
وأضاف :"أظهرتا شخصيتنا في اللقاء ونجحنا في الحصول بالنقاط الثلاقث ونتمنى أن يكرمنا الله في الفترة المقبلة".
وتابع :"حققنا الفوز في مباراة هامة ولكن هي مجرد خطوة فقط في البطولة ولا يزال أمامنا الكثير في الفترة المقبلة فالفريق لا يزال أمامه الكثير من المباريات الهامة".
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