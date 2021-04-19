جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:16 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.
ينفرد فريق إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة، وذلك بفارق 11 نقطة عن صاحب المرتبة الثانية نادي ميلان.
بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، ثم أتالانتا في المرتبة الرابعة برصيد 61 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 74 نقطة.
2 – ميلان 63 نقطة.
3- يوفنتوس 62 نقطة
4 – أتالانتا 61 نقطة.
5 – نابولي 59 نقطة.
6– لاتسيو 55 نقطة.
7- روما 54 نقطة.
8 – ساسولو 46 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.
10 – سامبدوريا 39 نقطة.
11 – أودينيزي 36 نقطة.
12 – بولونيا 34 نقطة.
13 – جنوى 32 نقطة.
14 – سبيزيا 32 نقطة.
15 – فيورنتينا 30 نقطة.
16 – بينفينتو 30 نقطة.
17 – تورينو 27 نقاط.
18 – كالياري 25 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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