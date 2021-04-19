جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين





يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.





ينفرد فريق إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة، وذلك بفارق 11 نقطة عن صاحب المرتبة الثانية نادي ميلان.





بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، ثم أتالانتا في المرتبة الرابعة برصيد 61 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1 – إنتر ميلان 74 نقطة.





2 – ميلان 63 نقطة.





3- يوفنتوس 62 نقطة





4 – أتالانتا 61 نقطة.





5 – نابولي 59 نقطة.





6– لاتسيو 55 نقطة.





7- روما 54 نقطة.





8 – ساسولو 46 نقطة.





9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.





10 – سامبدوريا 39 نقطة.





11 – أودينيزي 36 نقطة.





12 – بولونيا 34 نقطة.





13 – جنوى 32 نقطة.





14 – سبيزيا 32 نقطة.





15 – فيورنتينا 30 نقطة.





16 – بينفينتو 30 نقطة.





17 – تورينو 27 نقاط.





18 – كالياري 25 نقاط.





19 – بارما 20 نقاط.



