Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.

ينفرد فريق إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة، وذلك بفارق 11 نقطة عن صاحب المرتبة الثانية نادي ميلان.

بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، ثم أتالانتا في المرتبة الرابعة برصيد 61 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1 – إنتر ميلان 74 نقطة.

2 – ميلان 63 نقطة.

3- يوفنتوس 62 نقطة

4 – أتالانتا 61 نقطة.

5 – نابولي 59 نقطة.

6– لاتسيو 55 نقطة.

7- روما 54 نقطة.

8 – ساسولو 46 نقطة.

9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.

10 – سامبدوريا 39 نقطة.

11 – أودينيزي 36 نقطة.

12 – بولونيا 34 نقطة.

13 – جنوى 32 نقطة.

14 – سبيزيا 32 نقطة.

15 – فيورنتينا 30 نقطة.

16 – بينفينتو 30 نقطة.

17 – تورينو 27 نقاط.

18 – كالياري 25 نقاط.

19 – بارما 20 نقاط.

20 – كروتوني 15 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: امتى هنكسب الأهلي

منذ 33 دقيقة

ريال مدريد يجدد اهتمامه بنجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر