جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين

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جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:59 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.
بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو برصيد 21 هدف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- كريستيانو رونالدو 25 هدف.
2-روميلو لوكاكو 21 هدف.
3- لويس مورييل 18 هدف.
4- سيمون نوانكو 17 هدف.
5- دوشان فلاهوفيتش 15 هدف.
6- لورنزو إنسيني 15 هدف.
7- لوتارو مارتينيز 15 هدف.
8- إبراهيموفيتش 15هدف.
9- دوسان فلاهوفيتش 14هدف.
10- جواو بيدرو 13 هدف.
11- تشيرو إيموبيلي 13هدف.
12- دومينيكو بيراردي 13 هدف.
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