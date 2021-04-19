جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين





يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.





يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.





بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو برصيد 21 هدف.





وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1- كريستيانو رونالدو 25 هدف.





2-روميلو لوكاكو 21 هدف.





3- لويس مورييل 18 هدف.





4- سيمون نوانكو 17 هدف.





5- دوشان فلاهوفيتش 15 هدف.





6- لورنزو إنسيني 15 هدف.





7- لوتارو مارتينيز 15 هدف.





8- إبراهيموفيتش 15هدف.





9- دوسان فلاهوفيتش 14هدف.





10- جواو بيدرو 13 هدف.





11- تشيرو إيموبيلي 13هدف.



