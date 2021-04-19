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نجم برشلونةالسابق يشيد بلاعب ريال مدريد

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أشاد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة السابق وإشبيلية الحالي بمواطنه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد واصفا إياه بالنبيذ.
وأشار إيفان أنه لا يعلم ما إذا كان سيصبح مدرباً بعد اعتزاله اللعب أم لا.
وفي حوار أجرته قناة Post United قال راكيتيتش" أريد أن أفعل شيئا في كرة القدم، هي حياتي وأعيشها على مدار 24 ساعة، ولا أعرف إذا كنت سأصبح مدرباً أم لا، ولكن أريد أن أستعد شيئاً فشيئا إلى أن حين موعد إعتزالي الكرة".
وأضاف" أريد أن أكون دائماً على استعداد تام، لا أعرف إذا كنت سأصبح مدرباً يوما ما لأني أرى مدربين لا يقضون مثل هذا الوقت الجيد الان، أعتقد أنه من الصعب تحمل 20 شيئاً في ذات الوقت وهذا ليس بالأمر الهين".
وبسؤاله عن مواطنه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد قال الكرواتي"لوكا مثل النبيذ كلما مر الوقت كلما أصبح أفضل ".
وأتم حديثه قائلا"مع كل الاحترام الواجب للآخرين، ولكن كل شئ يقدمه مودريتش يعد ذو طبع خاص، إنه يحظى بموسم رائع ليس هو من بين الأفضل، لا بل هو الأفضل على الاطلاق ".

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