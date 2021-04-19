نجم الدوري الألماني على رادار برشلونة









كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع أندري سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن فرانكفورت سيكون مستعدًا للتخلي عن أندري سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذا تلقوا عرضًا بقيمة 40 مليون يورو.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يحاول التعاقد مع أندري سيلفا في الصيف المقبل، حتى لو لم يتمكنوا من التعاقد مع إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.



