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صراع شرس من الكبار على نجم أياكس

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نيكولاس تاجليافيكو ظهير أيسر فريق أياكس أمستردام، مطلوب في البريميرليج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط إسم اللاعب بالعديد من الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة أبرزها باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة " Sunday Mirror " البريطانية، فإن فريق ليدز يونايتد الإنجليزي يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن صاحب الـ28 عاماً، يملك عقداً مع الفريق الهولندي يمتد حتى صيف 2023.

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