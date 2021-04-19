صراع شرس من الكبار على نجم أياكس









كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نيكولاس تاجليافيكو ظهير أيسر فريق أياكس أمستردام، مطلوب في البريميرليج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط إسم اللاعب بالعديد من الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة أبرزها باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد.





وبحسب صحيفة " Sunday Mirror " البريطانية، فإن فريق ليدز يونايتد الإنجليزي يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، خلال الفترة المقبلة.



