هالاند أول الصفقات المطلوبة في تشيلسي





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي جعل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الهدف الأول له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية بأن تشيلسي في حاجة شديدة إلى التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل ومسئولو الفريق اللندني مستعدون للتعاقد معه مهما كان الثمن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي حجز مؤخرًا مكانه في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا ويوم أمس وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكن أن البلوز يعتبر هالاند العنصر الوحيد المفقود في صفوفه وسينافس بقوة أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين في السباق على ضم النجم المميز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هالاند يمتلك بند في عقده يعطيه الحرية في الإنتقال إلى نادي جديد مقابل دفع 75 مليون يورو وسيتم تفعيل هذا البند في صيف عام 2022.