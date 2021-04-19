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رسالة جديدة من ميسي تؤكد بقاؤه مع برشلونة .. تعرف عليها

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك خطوة جديدة يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في اتخاذها في الفترة المقبلة وقد تطمئن تلك الخطوة جمهور برشلونة على مستقبل البرغوث الأرجنتيني خاصة مع اقتراب نهاية عقده.
وأشارت إذاعة راك 1 الإسبانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في يونيو المقبل ولم يتوصل لاتفاق بعد من أجل تجديد عقده وإذا لم يجدده سيرحل مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.
وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن ميسي يخطط لشراء منزل جديد بالقرب من برشلونة وتحديدًا في مقاطعة جراف التابعة للمدينة الكتالونية.
وأكدت الإذاعة الإسبانية أن زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو تبحث عن منزل منذ أسابيع في هذه المنطقة التي تقع على بعد 38 كيلومتر من برشلونة.
وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه ربما رغبة ميسي وزوجته في شراء هذا المنزل تطمئن برشلونة على مستقبل النجم الأرجنتيني وإمكانية تجديد عقده مع العملاق الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.

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