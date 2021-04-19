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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولفتت صحيفة Daily Star Sunday البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإنجليزي رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي الإنجليزي علماً بأن عقد النجم الإنجليزي الحالي مع المان سيتي ينتهي في صيف 2023.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد جدد إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع ستيرلينج البالغ من العمر 26 عاماً.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سترلينج كافح في الأسابيع الماضية من أجل الدخول في تشكيلة الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث تراجع دور النجم الإنجليزي مع مانشستر سيتي بشكل ملحوظ.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سترلينج انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2015 من ليفربول الإنجليزي وخاض مع مانشستر سيتي حتى الآن 285 مباراة وسجل 113 هدف وصنع 86 هدف آخرين.

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