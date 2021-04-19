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محمد رشاد لـ"شيخ الحارة": عملية تجميل تسببت في إجهاض مي حلمي توأمنا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
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كشف المطرب محمد رشاد، عن سبب اجهاض طليقته مي حلمي حينما كانا متزوجين، قائلا: "عمليات التجميل هي السبب ومي حلمي أجرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين"، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الاجهاض كان طبيعي.

ونفى "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تطليق مي رشاد على السوشيال ميديا كما كان شائعا، قائلا: "لم اطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها".

وتابع: "طلقتها أولًا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان اسماحها وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها".

وأشار المطرب محمد رشاد، إلى أنه لم يظهر مع الإعلامي عمرو أديب لكي يعوض مصاريف الفرح الثاني له مع الإعلامية مي حلمي، ولكن هي من أقنعته على الظهور مع عمرو أديب، مؤكدا أن الفلوس التي حصل عليه من الظهور في البرنامج أنفقها على سفرها لدبي.


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الكلمات المفتاحية

مي حلمي محمد رشاد اﻻجهاض

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