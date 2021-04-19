محافظ الفيوم يُعزي أسر شهداء حادث قطار طوخ

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع عصر أمس، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



