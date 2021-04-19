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محافظ الفيوم يُعزي أسر شهداء حادث قطار طوخ
الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:37 ص
ريهام على
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نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع عصر أمس، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.
وقدم محافظ الفيوم ونائب المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين الشفاء العاجل.
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