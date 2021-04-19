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جنيفر لوبيز ورودريغيز: نحن أفضل كأصدقاء
الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:29 ص
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أعلنت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز، الانفصال بشكل نهائي، بعد علاقة جمعتهما لنحو 4 سنوات.
وقالا في بيان مشترك: "لقد أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك. وسنواصل العمل معًا ودعم بعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة".
كما أضافا: "نتمنى الأفضل لبعضنا البعض ولأطفال بعضنا البعض. واحترامًا لهم، فإن التعليق الآخر الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكراً لكل من أرسل الكلمات الطيبة والدعم".
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