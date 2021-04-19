جنيفر لوبيز ورودريغيز: نحن أفضل كأصدقاء





أعلنت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز، الانفصال بشكل نهائي، بعد علاقة جمعتهما لنحو 4 سنوات.





وقالا في بيان مشترك: "لقد أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك. وسنواصل العمل معًا ودعم بعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة".



