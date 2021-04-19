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بعد تألقه فى "لعبة نيوتن".. الجمهور يشيد بأداء سيد رجب

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر الفنان سيد رجب تريند موقع التدوينات المصغرة"تويتر "، بعد عرض الحلقة الـ 6 من مسلسل “ لعبة نيوتن ” ونال إشادة كبيرة من الجمهور عن دوره فى المسلسل.

يذكر أن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور فكرة مسلسل لعبة نيوتن حول رغبة الفنانة منى زكي السفر إلى أمريكا للإنجاب هناك لحصول المولود على الجنسية الأمريكية، ولكنها تسافر بمفردها وتتعرض للكثير من الأزمات والمشاكل.

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