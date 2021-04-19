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بإطلالة رياضية.. منى فاروق تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت منى فاروق، في الصور بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية ترينج قطني باللون الكحلي كشف عن رشاقتها، واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الاسود بطريقة مميزة.


يذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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