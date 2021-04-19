Advertisements

"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت منطقتي نفق الكاوتش بعزبة خيرالله بمصر القديمة وبير أم سلطان بحي البساتين، انتشار رائحة غاز مما أثارت الذعر بين الأهالي.

واستغاث الأهالي بالمسئولين، وعلى الفور توجه فريق عمل النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتأكد من حقيقة الأمر وتبين أنه مخزن يحتوي على مواد كيميائية وتفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب في الرائحة وإثارة الذعر في مناطق دار السلام والبساتين ومصر القديمة.

وأكد الأهالي بأن المخزن يحتوي على 22 برميل مواد كيميائية، وتم القبض على مالكه وإبعاد تلك المواد عن المنطقة.
"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة
"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة
"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة
"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة
"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة
"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر القديمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ حوالي 9 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 15 ساعة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر