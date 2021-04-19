"رائحة غاز" تثير الرعب بين الأهالي في مصر القديمة

شهدت منطقتي نفق الكاوتش بعزبة خيرالله بمصر القديمة وبير أم سلطان بحي البساتين، انتشار رائحة غاز مما أثارت الذعر بين الأهالي.





واستغاث الأهالي بالمسئولين، وعلى الفور توجه فريق عمل النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتأكد من حقيقة الأمر وتبين أنه مخزن يحتوي على مواد كيميائية وتفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب في الرائحة وإثارة الذعر في مناطق دار السلام والبساتين ومصر القديمة.



