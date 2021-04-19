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بمشاركة 50 محترفا.. مصر تستضيف بطولة فيرست الدولية الودية للشطرنج

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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مصر قبلة للأحداث والبطولات العالمية، حيث تستعد الساحة الرياضية المصرية باستضافة بطولة فيرست الدولية لأساتذة الشطرنج والتي تقام في الفترة من 23 ابريل حتى 1 مايو المقبل.

‏‎ويتم تنظيم البطولة تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي مشاركة مع إدارة الفيرست مول الجيزة بمشاركة اكثر من 50 لاعبا دوليا محترفا في تنافس هو الأول من نوعه. 

ومن جانبه أكد الجندي أهمية البطولة في خطة انتشار اللعبة في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للأحداث القارية والدولية. 

و‏‎تقام البطولة لمدة 9 أيام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من إدارة الفيرست مول. 

‏‎ويأتي أهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا وبطل البحر الأوسط واخرين من الاعبين المصنفين دوليا، ويمكن لمحبي ومتابعي اللعبة الحضور ومشاهدة المباريات بشكل يومي ابتداء من الساعة العاشرة مساء. 

‏‎وتستعد الجهة المنظمة للحدث وهي شركة سلدار المالكة الفيرست مول الجيزة، استقبال مزيد من الأحداث والمسابقات الدولية وذلك في ظل رؤية واهتمام الدولة باستقبال وتنظيم الأحداث العالمية وأيضا بتنشيط السياحة الرياضية.

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