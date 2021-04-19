66 وفاة و1514 إصابة جديدة بكورونا في تونس

رصدت وزارة الصحة في تونس، 66 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في تونس، إلى 9783 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 285490 شخصا، وفقًا لتقرير وزارة الصحة اليومي.

وحذر المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

وكان العلويني، أعرب عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".