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الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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كشف مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، حقيقة موافقته على انتقال أحمد سيد زيزو جناح الأبيض، إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد السيد زيزو

وأوضح المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، أنه لا صحة لما تردد عن موافقة القلعة البيضاء على بيع أحمد سيد زيزو للأهلي.

وأضاف إبراهيم أن تصريحاته تم تحريفها، حيث قال ردا على سؤال بمفاوضات الأهلى مع أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاسيما وأن الأبيض يتعامل مع العروض الرسمية فقط.

وأكمل نائب رئيس الزمالك أن أي لاعب من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يتلقى عرضا رسميا يتم عرضه على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشته وإبداء الرأى الفني فيه، بشأن رحيله من عدمه.

وأتم إبراهيم تصريحاته مشددا على المواقع الإلكترونية تحري الدقة فيما ينقلون من تصريحاته وإلا سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر الذي يؤكد أن هناك من يهدف لزعزعة استقرار الزمالك على حد ذكره.

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