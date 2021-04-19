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فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:30 ص
بيريز
بيريز
وكالات
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كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، عقب اختياره من الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، كرئيس للبطولة الجديدة، عن أهمية هذه المسابقة في الفترة القادمة.

أكد بيريز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "الملكي"، عقب الإعلان رسمياً عن تكوين البطولة: "كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي يتابعها أكثر من 4 مليار شخصاً، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغبات الجماهير".

وأضاف: "سنساعد كرة القدم على كل المستويات، من أجل التواجد في المكانة التي تستحقها".

يذكر أن 12 نادياً من كبار القارة الأوروبية، من بينهم ثلاثي إسبانيا ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد، أعلنوا اليوم الأحد عن توصلهم لاتفاق بشإن تكوين بطولة جديدة تحت مسمى "دوري السوبر"، والتي سيشارك فيها بداية من أغسطس المقبل حتى 20 فريقاً، بمواجهات في وسط الأسبوع احتراماً لمواعيد البطولات المحلية.

وبالإضافة للثلاثي الإسباني الكبير، تضم المجموعة المؤسسة للبطولة التي ستغير المشهد الكروي داخل القارة العجوز، ميلان، وإنتر، ويوفنتوس (إيطاليا)، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبر (إنجلترا)، فضلاً عن دعوة 3 أندية أخرى، ينتظر أن يكون من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي.

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