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"أمطار رعدية وبرودة ورياح".. تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية
 
قال مركز الأرصاد الجوي في المملكة العربية السعودية، إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات كل من جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
 
وأوضح المركز أن الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب .
 
وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب ، أم حالة البحر فهي متوسط الموج.
 
وهطلت على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات العقيق والقرى والمندق والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سالت على أثرها بعض الاودية والشعاب وارتوت الأرض .

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