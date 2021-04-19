طقس اليوم في الإمارات.. أتربة ورياح خفيفة ومائل للحرارة نهاراً

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات





توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً و مائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار.والرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 04:29و الجزر الأول عند الساعة 11:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:20، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 و الجزر الاول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.