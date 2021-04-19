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طقس اليوم الاثنين في الكويت.. مائل للحرارة ليلا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت 
قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين ليلًا مائل للحرارة الى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

أما نهارًا سيكون حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

أوضحت أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مطار الكويت الدولي هي 22 °ﻡ

وهناك نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

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