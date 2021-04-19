"ارتفاع الحرارة وأتربة".. حالة الطقس اليوم في البحرين

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية في وزارة الاتصالات والمواصلات .

حالة الطقس في البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة الاتصالات والمواصلات بمملكة البحرين، إن طقس اليوم سيكون حار نسبيا، مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ولكنه معتدل هذه الليلة.





وأوضح أن الرياج شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة احيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر.