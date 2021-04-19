نجم الأهلي السابق: "لو لا أنا مكانش مصطفى محمد هيكسر الدنيا"

كشف أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق، عن السبب الحقيقي وراء أزمته، مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، والمعار إلي نادي جالطا سراي التركي.





وصرح أحمد بلال خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدى عبر فضائية "القاهرة والناس": ان جمهور الزمالك عمل حوار بسبب مصطفى محمد، لم اشعر بالضيق لمرة واحدة منه.

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‏وأشار: إنه قام بتوجيه مصطفى ليكون أفضل، بالإضافة إلى تطوير قدراته الفنية والبدنية، ولولا أنا مكنش هيكسر الدنيا.





واختتم: قولت له طور من نفسك، الحوار منافسة أندية لو كنت زملكاوى كانوا هيصقفوا لى.



