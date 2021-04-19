حرارة شديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 19 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في سابع أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ومعتدل ليلا.





رياح مثيرة للرمال وأمطار

وقالت الأرصاد إن البلاد اليوم تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.