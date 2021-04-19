4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ





قرر المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، الرحيل عن النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أشهر قليلة من فوزه بالسداسية التاريخية.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أربعة أسباب جعلت هانز فليك، يقرر الرحيل عن قلعة أليانز أرينا في نهاية الموسم الحالي:





السبب الأول: خلافه مع الإدارة بسبب الصفقات التي يريد ضمها، حيث يرغب في أن تكون له السلطة الأولي في التعاقدات، ولكن الإدارة تريد عكس ذلك وان تملك الرأي الأول.





السبب الثاني: ان الفريق أصبح أضعف من الموسم الماضي، بسبب رحيل بعض اللاعبين مثل إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو وتياجو ألكانتارا، وهذا ما كان لا يريده فليك.





السبب الثالث: توتر علاقته مع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي، بسبب تدخل الأخير في الأمور الفنية، وهذا يعتبر تدخل في إطار عمل فليك، الذي أكد إنه على خلاف معه.





السبب الرابع: ان صفقات الصيف الماضي لم تنل إعجاب فليك، حيث قام النادي بضم خمس لاعبين جدد، وهم: ليروي ساني، ودوجلاس كوستا، وروكا، وبونا سار، تشوبو موتينج.



