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تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في سابع أيام رمضان

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
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يوافق اليوم الاثنين سابع أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة:

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لتزويد متابعيها بكافة المعلومات والاخبار المتعلقة بعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم، نقدم لكم في السطور التالية موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة.
 
ومن المؤكد أنه يصل عدد ساعات الصيام في سابع أيام رمضان إلى 14 ساعة و53 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:25، والعشاء 7:46.
 
يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

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