Advertisements

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:31 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
Advertisements
يحظى نجم النادي الأهلي المعار، باهتمام من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز، حيث تقدم مسئولو الناديين بعرض من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك حسب ما كشف عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الحالي، أنه تلقى عرض من ناديي الزمالك وبيراميدز.

وأشار إلى أنه طالب وكيل أعماله بتأجيل المفاوضات مع الناديين، وذلك انتظارًا لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن عودته من عدمها.

وأوضح عمرو جمال فى تصريحات تليفزيونية، "نادى طلائع الجيش وقف بجانبي حتى تمكنت من استعادة جزء كبير من مستواي وظهرت بشكل متميز خلال الموسم الحالي مع الفريق، وبفضل دعم المدير الفني عبد الحميد بسيوني".

وتابع، "الأهلي لم يتواصل معي حتى الآن، بشأن العودة، الأمور في القلعة الحمراء يتم حسمها في نهاية الموسم، وموسيماني عقب مباراة طلائع الجيش طالبني بالاستمرار على نفس المستوى، وأكد لي أنه يتابعنى".

وأشار، " أبلغت وكيل أعمالي بأنني سأحدد وجهتي المقبلة، بناءًا على قرار النادي الأهلي الذي ارتبط بعقد معه يمتد موسماً آخر بعد نهاية إعارتي لطلائع الجيش".

أخبار تهمك

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ثلث ساعة

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 10 ساعة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 10 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 14 ساعة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة

4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ نصف ساعة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

08:30 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر