كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

يحظى نجم النادي الأهلي المعار، باهتمام من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز، حيث تقدم مسئولو الناديين بعرض من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.





يأتي ذلك حسب ما كشف عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الحالي، أنه تلقى عرض من ناديي الزمالك وبيراميدز.





وأشار إلى أنه طالب وكيل أعماله بتأجيل المفاوضات مع الناديين، وذلك انتظارًا لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن عودته من عدمها.





وأوضح عمرو جمال فى تصريحات تليفزيونية، "نادى طلائع الجيش وقف بجانبي حتى تمكنت من استعادة جزء كبير من مستواي وظهرت بشكل متميز خلال الموسم الحالي مع الفريق، وبفضل دعم المدير الفني عبد الحميد بسيوني".





وتابع، "الأهلي لم يتواصل معي حتى الآن، بشأن العودة، الأمور في القلعة الحمراء يتم حسمها في نهاية الموسم، وموسيماني عقب مباراة طلائع الجيش طالبني بالاستمرار على نفس المستوى، وأكد لي أنه يتابعنى".





وأشار، " أبلغت وكيل أعمالي بأنني سأحدد وجهتي المقبلة، بناءًا على قرار النادي الأهلي الذي ارتبط بعقد معه يمتد موسماً آخر بعد نهاية إعارتي لطلائع الجيش".



