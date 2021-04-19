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عشرات القتلى جراء سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:21 ص
سقوط حافلة - أرشيفية
سقوط حافلة - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بسقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال.

 

وفي سياق آخر، كان خفر السواحل الفلبيني، أعلن عن تصادم ناقلة نفط بسفينة شحن في المياه قبالة مدينة كافيت جنوب غربي العاصمة مانيلا، دون أن يصاب أحد.

 

واصطدمت ناقلة النفط "ريتش رينبو" المسجلة في تايلاند، وكانت تبحر من الفلبين إلى الصين، مع سفينة قادمة تدعى آيفي ألاينس، مسجلة في جزر مارشال، قبالة سواحل كافيت ليلة الأربعاء، وفقًا للمتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماندو باليلو.

 

وكان أرماندو باليلو، أكد أنه لم يتسرب أي نفط في البحر بعد اصطدام الناقلة بسفينة الشحن التي تحمل الفحم، والتي تبحر من إندونيسيا إلى الفلبين.

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قناة عشرات القتلى سقوط سيارة الفلبين

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