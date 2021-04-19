"رقابة صارمة على الأسواق".. "الفجر" تحاور مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر(فيديو)

تشهد الأسواق والمحلات التجارية إقبالا كبيرا من المواطنين، تزامنًا مع شهر رمضان المعظم لشراء متطلباتهم من المواد الغذائية بجميع انواعها المختلفة، ونظرًا للإقبال الكبير هناك مراقبة ومتابعة من الجهات المعنية.



والتقت عدسة الفجر بالدكتور فتحي سلمى صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، ليطلعنا على خطوات متابعة منتجات اللحوم ومشتقاته في الأسواق والمحلات التجارية في شهر رمضان المعظم وإلى نص الحوار:-



كيف يتم متابعة المنتجات بالأسواق؟

قال الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن أسواق المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا فى مثل هذه الأيام، مؤكدًا أن الطب البيطري بالبحر الأحمر، لديه خطة لشن الحملات التفتيشية المستمرة على الأسواق طبقًا لقرار محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



ما هي خطة الطب البيطري فى حملات مراقبة الأسواق ؟

أكد سلمى أن هناك خطة لشن الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، مشيرًا أن فى شهر رمضان يتم مضاعفة الحملات التفتيشية، نظرا لنسبة إقبال المواطنين فى هذا الشهر الكريم.



موضحًا أن هناك حملات نهارًا ومساءا، نهارًا على الجزارين ومحلات بيع الدواجن والهيبر ماركت، ثم يتم شن حملات فى الفترة المسائية على المطاعم وثلاجات حفظ اللحوم.



ما هى نوعيات المخالفات التي يتم ضبطها ؟

تحدث الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن معظم الضبضيات تكون عبارة عن سلع مجهولة المصدر أو تغيير في الخواص، لافتًا أن هناك البعض يقوم بتصنيع اللحوم ثم تغليفها وطرحها فى الأسواق دون أن يكون حاصلًا على تراخيص من الجهات المعنية، مشيرًا أننا لأ نسمح بالمساس بأمن المواطن الغذائى ونحن نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب في المنتجات المعروضة بالأسواق.



رسائل الطب البيطري لمواطنى البحر الأحمر ؟



وجه الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، عدد من الرسائل الهامة لجميع المواطنين بصفة عامة ومواطنى البحر الأحمر بصفة خاصة، لابد قبل شراء أى منتجات التأكد من مصدرها وتكون من مصادر معلومة، التأكد من جودة المنتج قبل شرائه، على المواطن أن يتأكد عند شراء أى منتجات مجمدة التأكد من عدم وجود سائل انفصالى داخل الأكياس.



وتابع:- مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، على جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والمعنية من خلال عند رصد أى مخالفة عليك التوجه لأقرب إدارة بيطرية أو مكتب تموين حتى نكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن الغذائى.