الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عالمي في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع من وصول الوباء إلى مستويات جديدة مميتة في جميع أنحاء العالم، حتى مع تحول التركيز في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، نحو مدى سرعة تخفيف القيود مع ارتفاع أرقام تلقي التطعيم.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "في جميع أنحاء العالم، مازالت حالات الإصابة والوفيات آخذة في الارتفاع بمعدلات مقلقة.. على الصعيد العالمي، تضاعف عدد الحالات الجديدة في الأسبوع تقريبًا خلال الشهرين الماضيين. وهذا يقترب من أعلى معدل للإصابة شهدناه حتى الآن أثناء الوباء. وتشهد الآن بعض البلدان التي تجنبت سابقًا انتقال المرض على نطاق واسع زيادات حادة في الالتهابات".



وقد تمت ملاحظة الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة في البرازيل والهند، وهما ثاني وثالث البلدان الأكثر تضررا. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية من أن استجابة البرازيل لفيروس كورونا دفعت البلاد إلى "كارثة إنسانية". وقالت المنظمة إن البلاد فشلت في فرض استجابة فعالة ومركزية، وشكلت أكثر من ربع وفيات كوفيد -19 في العالم خلال الأسبوع الماضي.



حذر بعض الخبراء من تجاهل توصيات التباعد الاجتماعي في الهند، ووجهت الحكومة هذا الأسبوع نداء يائسًا للمواطنين لارتداء أقنعة. وقال فينود كومار بول، عضو لجنة التخطيط الحكومية، في مؤتمر صحفي يوم 13 أبريل: "إذا بدأنا جميعًا في ارتداء الأقنعة بدءًا من اليوم أو غدًا، فسنرى تراجعًا فوريًا في هذا الأمر. يجب تجنب الحشود والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة، ثم سيتوقف هذا الفيروس بالتأكيد. وقلنا مرارًا وتكرارًا أن ارتداء القناع هو لقاح اجتماعي فعال، ويجب أن نبدأ اليوم".



ومن بين 1185 حالة وفاة يومية تم الإبلاغ عنها في الهند خلال الـ 24 ساعة التي سبقت يوم الجمعة، كان نحو الثلث في ولاية ماهاراشترا، موطن مومباي، والتي تم إغلاقها هذا الأسبوع. وفي أوروبا، حيث اعتمدت معظم البلدان إجراءات إغلاق للتعامل مع معدلات الإصابة المتزايدة، أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج أنه تم تجاوز أكثر من مليون حالة وفاة بسبب COVID-19 في المنطقة الأوروبية.



وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس "الوضع في منطقتنا خطير - يتم الإبلاغ عن 1.6 مليون حالة جديدة كل أسبوع".

