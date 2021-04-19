Advertisements

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
وصل، منذ قليل، المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع حادث قطار طوخ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بأخر جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.

وكان استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخص، وإصابة 98.

وقال المصابين لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها إنهم فاجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

فيما كشفت التحقيقات سؤال 32 مصاب بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى بينما خرج 23 مصاب من المستشفى.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث أن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الأن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن حصر الجثث في المستشفيات أوضح وجود 24 جثة حتى الأن بواقع 10 جثث بكفر شكر وواحدة بطوخ، و11 في قليوب والباقي في المستشفيات الأخرى مابين جثث كاملة وأشلاء، وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وتم سؤالهم هم وعدد من الشهود، حول الحادث والذين لم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين.

كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات ( بنها التعليمي، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي).

أخبار تهمك

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 17 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ ساعة

4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر