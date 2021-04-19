وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

وصل، منذ قليل، المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع حادث قطار طوخ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بأخر جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.



وكان استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخص، وإصابة 98.



وقال المصابين لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها إنهم فاجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.



فيما كشفت التحقيقات سؤال 32 مصاب بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى بينما خرج 23 مصاب من المستشفى.



كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث أن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الأن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.



وكشفت التحقيقات أن حصر الجثث في المستشفيات أوضح وجود 24 جثة حتى الأن بواقع 10 جثث بكفر شكر وواحدة بطوخ، و11 في قليوب والباقي في المستشفيات الأخرى مابين جثث كاملة وأشلاء، وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وتم سؤالهم هم وعدد من الشهود، حول الحادث والذين لم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين.



كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.



كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات ( بنها التعليمي، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي).