Advertisements

نائب يكشف مفاجأة عن الوضع الوبائي لـ كورونا في سوهاج (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج، خاصة بعد مطالبة نقيب أطباء سوهاج بفرض حظر تجول للسيطرة على زيادة الحالات.
وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لمواجهة وباء كورونا، والوضع في مصر أفضل من دول كثيرة، موضحا أن هناك زيادة في الإصابات بكورونا في محافظة سوهاج مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف: "نشعر بزيادة في أعداد المصابين بالمحافظة"، وهناك زيادة في حجم الإقبال على المستشفيات، مطالبا بزيادة عدد مستشفيات العزل، وأجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "عندنا مشكلة وبنطالب وزارة الصحة بزيادة أجهزة التنفس"، منوها بأن محافظة سوهاج بأكملها بها 3 مراكز للحصول على اللقاح فقط.

أخبار تهمك

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 15 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر