نائب يكشف مفاجأة عن الوضع الوبائي لـ كورونا في سوهاج (فيديو)

كشف النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج، خاصة بعد مطالبة نقيب أطباء سوهاج بفرض حظر تجول للسيطرة على زيادة الحالات.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لمواجهة وباء كورونا، والوضع في مصر أفضل من دول كثيرة، موضحا أن هناك زيادة في الإصابات بكورونا في محافظة سوهاج مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف: "نشعر بزيادة في أعداد المصابين بالمحافظة"، وهناك زيادة في حجم الإقبال على المستشفيات، مطالبا بزيادة عدد مستشفيات العزل، وأجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "عندنا مشكلة وبنطالب وزارة الصحة بزيادة أجهزة التنفس"، منوها بأن محافظة سوهاج بأكملها بها 3 مراكز للحصول على اللقاح فقط.

