في الحلقة السادسة من "النمر".. محمد إمام هو اللص وخالد أنور يتعرض لمحاولة قتل من أحمد حلاوة

عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة السادسة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، والتي دارت أحداثها حول ذهاب "الشيمي"محمد رياض لمصحة نفسية ليقابل زوجته، ويبدأ بالحديث لها عن "ملك" هنا الزاهد، و"خالد" مؤمن نور، وهي لم ترد عليه بكلمة واحد فقط ظلت تلعب بعروسة في يدها.



تحاول"ملك"تعليم "نوح "محمد إمام المبيعات فى محل الذهب الخاص بوالدها، لكي يعمل في هذا القسم، لكن يدخل "نصر" حجاج عبد العظيم مدير أعمال والدها، ويعترض على عمله في المبيعات فتحدث مشادة كلامية بين ملك و"نصر" تنتهي بتنفيذه لكلامها.



ثم يخرج "حسن الحلق "خالد أنور مع والده "عنتر "بيومي فؤاد من المحل ليذهبا للطبيب حتى يطمئن على صحة والدها، وذلك بعد استيلامه لشحنة سبايك الذهب، فيحاول "الحاوي"أحمد حلاوة والد فريدة "ولاء الشريف" أن يقتله، لكن تفشل محاولته ويقبض عليه البوليس، فتنهار ابنته"فريدة".



ظهور المهندسة "عبير " سامية الطرابلسي التي تجمعها علاقة حب بـ"الشيمي" محمد رياض ومتفقان على الزواج، مع "عنتر الحلق " بيومي فؤاد، ويتضح أن هناك اتفاقًا بينهم ضد "الشيمي" لكي يسرقوا أمواله، ويشاهدهم معًا أحد الرجال الذى جنده "الشيمي" ليعرف من سرق الألماظ من محله.



ذهاب "نوح" محمد إمام مع "ملك " هنا الزاهد " لدار أيتام وتوزع عليهم الهدايا بمساعدته ثم تأخذه لمكان آخر لم يذهب معها أحد هناك غيره، وتعترف له أن قلبه أبيض وأنها سعيده بأنه صار في حياتها.



طلب" الشيمي" من" نوح" محمد إمام " أن يدخل شقة "شمس " نرمين الفقى " ويبحث عن الألماظ لأنه يشك أن اللص هو" علي" ابنها فيتفاجأ "نوح" من هذا الطلب، وعندما كان رجال الشيمي يقومون بعملهم فى البحث عن اللص من خلال مراقبة كاميرات المراقبة، أكتشف أن كاميرا محل "عنتر الحلق" بيومي فؤاد قد توقفت فجأة، فأدرك أن هناك محاولة سرقة المحل فنزل على الفور وبدأ ينادي على رجال الحارة وعندما سمع اللص الأصوات تتكاثر فر هاربًا من المحل.



ثم بدأ الرجال في الجري وراءه بسرعة، ولكن لم يستطيعون الحاق به حيث فر متسلقًا الحائط، وإذا باللص يدخل منزل "نوح " محمد إمام " ليكشف عن وجه بعدما وضع الذهب الذى سرقه على السرير ونكتشف أن اللص هو محمد إمام.