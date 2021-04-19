اليابان تسعى للإفراج عن صحفي محتجز في ميانمار

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، إنها تطلب من ميانمار الإفراج عن صحفي ياباني اعتقلته قوات الأمن في يانغون أكبر مدنها في اليوم السابق.





وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن حكومته تطلب من سلطات ميانمار شرح الاعتقال وتقديم تفاصيل أخرى بينما تطلب الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.





لم يتم تحديد هوية المحتجز، لكن عرفته وسائل الإعلام اليابانية على أنه يوكي كيتازومي، وهو مراسل سابق لصحيفة نيكاي بيزنس مقيم حاليًا في يانغون كصحفي مستقل. وقال كاتو: "سنواصل مطالبة ميانمار بالإفراج عنه مبكرًا، بينما نبذل قصارى جهدنا لحماية المواطنين اليابانيين في ذلك البلد".





ونقل تليفزيون ان اتش كيه اليابانى العام عن شهود قولهم انهم شاهدوا كيتازومى وهو يعتقل ويقتاد من منزله. وقد احتجزت الشرطة كيتازومي لفترة وجيزة في أواخر فبراير أثناء تغطيته الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار، حيث أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في الأول من فبراير.





صعدت اليابان من انتقاداتها لحملة ميانمار القاتلة على المعارضة، لكنها اتخذت نهجًا أكثر اعتدالًا من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى التي فرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري. وأطلق المجلس العسكري يوم السبت سراح أكثر من 23 ألف سجين بمناسبة عطلة رأس السنة التقليدية. كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة سجناء سياسيين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الإفراج عن أي ناشط اعتُقل خلال حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.



