رامي عيّاش: "لهذا السبب وافقت على دور جبران في عشرين عشرين وهذا ما سيجمعني مع نادين نجيم قريبا!







بعد النجاح الكبير الذي حقّقه البوب ستار رامي عيّاش في مسلسل "عشرين عشرين"، حلّ كضيف شرف على حلقات المسلسل الأولى، سجّل عياش إطلالة إذاعية ضمن برنامج جمعتنا حلوة الرمضاني مع الإعلامي فراس حليمة فتحدّث عن الأسباب التي دفعته لقبول دور "جبران" فقال: "وافقت على الدور بسبب محبتي الكبيرة لصناع العمل من المنتج صادق الصباح والممثليْن نادين نسيب نجيم وقصي خولي خاصة أنّ الدور محوري وترتكز عليه إنطلاقة الأحداث الدرامية في العمل فضلاً عن كونه دور وطني يُسلّط الضوء على شهداء الجيش وقوى الأمن وهو بمثابة تحية لهم". أضاف بالقول:"جبران أثّر بالناس برمزيته ووالدي لم يتمالك دموعه عندما شاهد حلقة الاستشهاد.



تطرّق عياش في حديثه إلى الكيمياء التمثيلية التي جمعته بالممثلة نادين نسيب نجيم في دور الشقيقيْن حيث أكّد رامي على شعور الأخوّة مع نادين حتى خارج إطار المسلسل.

بالنسبة للإطراء الذي تلقّاه البوب ستار من النجوم بعد نجاح دوره المذكور ومنهم نوال الزغبي، وليد توفيق، زياد برجي ومايا دياب، توجّه رامي بالشكر لكل النجوم الذين دعموه بمحبة منوّهاً بأنّ التجربة التي عاشها الناس مع وباء كورونا علّمتنا أنّ الحياة قصيرة وقد نخسر بعضنا البعض في أي لحظة لذلك يجب التحلّي بهذه المحبة.



أما في المقارنة بين مسلسل "أمير الليل" و"عشرين عشرين"، صرّح عيّاش بأنّه في العمل الأول كان الإنتاج فردياً فيما كان أكثر إحترافاً في العمل الثاني مشيداً بشركة الصبّاح إخوان التي يربطه بها علاقة وطيده ومشاريع عديدة قيد التحضير وقد يكون بينها فكرة تجمع بينه وبين نادين نسيب نجيم ولكن بإطار عاطفي ومن خلال مسلسل خاص.



على الصعيد الغنائي، عبّر البوب ستار عن سعادته بأصداء أغنيته الأخيرة دقي يا مزيكا وأعلن عن نيّته بتقديم هدية قيّمة لجمهوره مع حلول عيد الفطر السعيد بالتعاون مع المنتج المصري الكبير محسن جابر الذي تمنى له الصحة وسرعة التعافي من وباء كورونا.

