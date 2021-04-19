Advertisements

رامي عيّاش: "لهذا السبب وافقت على دور جبران في عشرين عشرين وهذا ما سيجمعني مع نادين نجيم قريبا!

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



بعد النجاح الكبير الذي حقّقه البوب ستار رامي عيّاش في مسلسل "عشرين عشرين"، حلّ كضيف شرف على حلقات المسلسل الأولى، سجّل عياش إطلالة إذاعية ضمن برنامج جمعتنا حلوة الرمضاني مع الإعلامي فراس حليمة فتحدّث عن الأسباب التي دفعته لقبول دور "جبران" فقال: "وافقت على الدور بسبب محبتي الكبيرة لصناع العمل من المنتج صادق الصباح والممثليْن نادين نسيب نجيم وقصي خولي خاصة أنّ الدور محوري وترتكز عليه إنطلاقة الأحداث الدرامية في العمل فضلاً عن كونه دور وطني يُسلّط الضوء على شهداء الجيش وقوى الأمن وهو بمثابة تحية لهم". أضاف بالقول:"جبران أثّر بالناس برمزيته ووالدي لم يتمالك دموعه عندما شاهد حلقة الاستشهاد.

تطرّق عياش في حديثه إلى الكيمياء التمثيلية التي جمعته بالممثلة نادين نسيب نجيم في دور الشقيقيْن حيث أكّد رامي على شعور الأخوّة مع نادين حتى خارج إطار المسلسل.
بالنسبة للإطراء الذي تلقّاه البوب ستار من النجوم بعد نجاح دوره المذكور ومنهم نوال الزغبي، وليد توفيق، زياد برجي ومايا دياب، توجّه رامي بالشكر لكل النجوم الذين دعموه بمحبة منوّهاً بأنّ التجربة التي عاشها الناس مع وباء كورونا علّمتنا أنّ الحياة قصيرة وقد نخسر بعضنا البعض في أي لحظة لذلك يجب التحلّي بهذه المحبة.

أما في المقارنة بين مسلسل "أمير الليل" و"عشرين عشرين"، صرّح عيّاش بأنّه في العمل الأول كان الإنتاج فردياً فيما كان أكثر إحترافاً في العمل الثاني مشيداً بشركة الصبّاح إخوان التي يربطه بها علاقة وطيده ومشاريع عديدة قيد التحضير وقد يكون بينها فكرة تجمع بينه وبين نادين نسيب نجيم ولكن بإطار عاطفي ومن خلال مسلسل خاص.

على الصعيد الغنائي، عبّر البوب ستار عن سعادته بأصداء أغنيته الأخيرة دقي يا مزيكا وأعلن عن نيّته بتقديم هدية قيّمة لجمهوره مع حلول عيد الفطر السعيد بالتعاون مع المنتج المصري الكبير محسن جابر الذي تمنى له الصحة وسرعة التعافي من وباء كورونا.

أخبار تهمك

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 16 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 18 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 20 ساعة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر