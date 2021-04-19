ماكرون: يجب على الدول أن "تحدد الخطوط الحمراء" مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه في حين أن الحوار مع روسيا ضروري، يجب أيضًا رسم "خطوط حمراء واضحة" تحمل عقوبات محتملة مع موسكو بشأن أوكرانيا.





في إشارة إلى التعزيزات الأخيرة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، قال ماكرون في مقابلة مع محطة سي بي إس نيوز الأمريكية، "لن نقبل أبدًا عمليات عسكرية جديدة على الأراضي الأوكرانية". واضاف انه يجب أن يظهر الغرب الدبلوماسية والمصداقية في توضيح هذه النقطة.





وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات، قال ماكرون " أعتقد أنه بعد سلوك غير مقبول، في الواقع، يتعين علينا المعاقبة. وأعتقد أنه يتعين علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا. هذه هي الطريقة الوحيدة لتكون ذات مصداقية ".لكنه أضاف "أعتقد أن العقوبات ليست كافية في حد ذاتها، لكن العقوبات جزء من الحزمة".





بثت المقابلة الأحد على "مواجهة الأمة". وقد تم تسجيل ذلك بعد لقاء ماكرون الجمعة في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعقد الاثنان مؤتمرا افتراضيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وطالب ماكرون وميركل بانسحاب القوات الروسية المتمركزة في غرب روسيا مع تصاعد التوترات مع جارتها أوكرانيا.





ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحشد العسكري بأنه الأكبر منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلع القتال في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. لقي أكثر من 14000 شخص مصرعهم خلال الصراع المستمر منذ 7 سنوات في شرق أوكرانيا.





ساعدت ألمانيا وفرنسا في التفاوض على اتفاق سلام عام 2015 لشرق أوكرانيا في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. ومنذ توليه منصبه في عام 2017، عمل ماكرون على إجراء حوار بناء مع روسيا حول مجموعة من القضايا، واستمر في تعزيز الحاجة إلى الحوار في مقابلة "مواجهة الأمة".



