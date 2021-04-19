علاء زلزلي يحقق نجاحًا كبيرًا ببرنامجه الرمضاني في سوريا





يقوم المطرب اللبنانى علاء زلزلى خلال هذا الموسم الرمضانى بتقديم برنامج مسابقات جديد يحمل عنوان "زلزال الكاش" و الذى يقدمه داخل العاصمة السورية "دمشق" عبر قناة سما الفضائية.



والذى يتم تصويره في استديو داخلي يتضمن فرقة موسيقية ،وشاشات عرض مميزة يتم استخدامها خلال التحدي واللعب مع المشتركين مباشرة على الهواء.



برنامج "زلزال الكاش" ينتمى إلى نوعية برامج المسابقات الترفيهيه،وحقق نجاحاً كبيراً بعد عرض الحلقات الأولى منه و تفاعل معه الجمهور.



يذكر أن المطرب علاء زلزلي من المطربين المميزين، وسبق أن قدم العديد من الاعمال الرومانسية والوطنية، كما أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت قد اختارته ليشارك بمسلسلها "وجه القمر"، إلا أن تواجده حينها بأمريكا كان سبباً فى عدم مشاركته بالعمل ليحل مكانه الفنان الراحل وائل نور،وطرح مؤخراً اغنية "بيروت" التي غناها ولحنها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي دمر المدينة.