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مستشار الرئيس: وجود منظومة للأطراف الصناعية في مصر يصب في صالح المواطن (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:04 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للموقف التنفيذي لإقامة منظومة إنتاج الأطراف الصناعية في مصر.


وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك حالات تحتاج إلى الأطراف الصناعية، موضحا أنه توجد مصانع في مصر لإنتاجها، فضلا على أنه يتم استيراد جزء من الخارج.


ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع دراسة متكاملة لإنشاء مؤسسة في مصر تربط هذه الأماكن في مصر لتصنيع الأطراف الصناعية، لتقديم مما يحتاجه المريض بجودة عالية وبشكل يسير.
وأضاف أن اجتماع الأمس مع الرئيس السيسي كان بهدف دراسة تفاصيل المنظومة، فضلا على أنه تم دراسة خريطة لكل المحتاجين لهذه الأجهزة التعويضية لمعرفة احتياجاتهم وأماكن تركزهم، مؤكدا أن هذا المشروع يصب في صالح المواطن.

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