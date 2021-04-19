ترتيب هدافي الدورى الإسباني يشتعل بين ميسي ومثلث الرعب

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الإسباني .





ويحتل ليونيل ميسي حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدفًا ، ومتفوقًا عن لويس سواريز صاحب المركز الثاني برصيد 19 هدفًا .





وفيما يلي يستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني :





1– ليونيل ميسي – 23 هدفًا.

2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.

3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.

4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.

5 – يوسف النصيري – 16 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا

7- إياجو أسباس – 12 هدفًا

8 – رافا مير – 12 هدفًا.

9- روجر مارتي – 11 هدفًا.

10 – ماركوس لورينتي – 11هداف.



