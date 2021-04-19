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ترتيب هدافي الدورى الإسباني يشتعل بين ميسي ومثلث الرعب

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:00 ص
ميسي
ميسي
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الإسباني .

ويحتل ليونيل ميسي حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدفًا ، ومتفوقًا عن لويس سواريز صاحب المركز الثاني برصيد 19 هدفًا .

وفيما يلي يستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني :

1– ليونيل ميسي – 23 هدفًا.
2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.
4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 16 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7- إياجو أسباس – 12 هدفًا
8 – رافا مير – 12 هدفًا.
9- روجر مارتي – 11 هدفًا.
10 – ماركوس لورينتي – 11هداف.

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