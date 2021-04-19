Advertisements
ترتيب هدافي الدورى الإسباني يشتعل بين ميسي ومثلث الرعب
الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:00 ص
محمد زويد
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الإسباني .
ويحتل ليونيل ميسي حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدفًا ، ومتفوقًا عن لويس سواريز صاحب المركز الثاني برصيد 19 هدفًا .
وفيما يلي يستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني :
1– ليونيل ميسي – 23 هدفًا.
2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.
4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 16 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7- إياجو أسباس – 12 هدفًا
8 – رافا مير – 12 هدفًا.
9- روجر مارتي – 11 هدفًا.
10 – ماركوس لورينتي – 11هداف.
Advertisements