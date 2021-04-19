شلل مروري بطريق "بنها - المنصورة" بسبب انقلاب سيارة نقل

شهد طريق بنها المنصورة، أمام قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حالة من الشلل المروري اتجاه المنصورة، بسبب تصادم سيارتي نقل ثقيل أدى إلى انقلاب إحداهما محملين بالرمال والزلط.



ودفع مجلس المدينة معدات لرفع الحمولة من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ يفيد تصادم سيارتي نقل ثقيل أدى إلى انقلاب إحداهما محملين بالرمال والزلط.



على الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لمكان الحادث، وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها لرفع وتجنيب الحمولة للسيارتين لإعادة فتح الحركة المرورية على الطريق أمام المواطنين.