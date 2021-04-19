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بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سموحة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر، من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن.

بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في 12 لقاء، ونال الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

وفاز الأهلي على الزمالك في القمة مساء أمس الأحد بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.

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