



(مسلسلات رمضان 2021) | تابع ملخص واحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة 6.. "عساف" وافق ان الغجر يسكنوا في أرضه





شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، ذهاب عزيزة "منة فضالى" وابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" إلى سرايا أخيها عساف "أحمد السقا"، للاطمئنان عليه ولكنه يقابلها بغضب، لتتدخل ابنتها رغدة وتخبره بأن والدتها مريضة وتخشى الموت دون أن يكون الأمور معه إلا أن عساف يؤكد أنه لن يصفى لها ولكنه مستعد للتعامل مع رغدة.





يجلس حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" مع والدتهما "جليلة" ويعاتبوها على تصرفاتها، ولكنها تدافع عن نفسها وتؤكد لهما أنها كانت تعيش سعيدة مع غفران "أمير كرارة" تحبه ويحبها ولكن بعد خروج عساف من السجن كل الأمور الأمر اتلخبطت وتظهر وأنها مازالت تحبه، ليغضبا ويتركاها وتدخل والدتها "سلوى عثمان" وتنصحها بالعودة الى منزل زوجها حتى تهدأ الأمور.





يقابل بكرى "عماد زيادة" عساف ويخبره بأنه وافق أن يعطيه 18 مليون، ولكن بشرط نزول غجر زلط للعيش في أرض عساف، ويطلب منه أيضاً أن يسمح لهم بالتملك في الأرض مقابل أي مبلغ يحدده، إلا أن عساف لم يوافق على الطلب الثانى، ويتعاهد بأنه عندما تعود له زوجته جليلة ويموت غفران سيجعله يتملك في الأرض هو والغجر، وبعدما يعود عساف إلى منزله يجد غفران في انتظاره.





يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



